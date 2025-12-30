Ein Hund rennt über die Straße, spannt dabei seine Leine - in dem Moment kommt ein Mann mit Pedelec vorbei, verheddert sich in der Leine und stürzt. Für den 94-Jährigen endet der Vorfall tragisch.

Ein 94-Jähriger fährt mit seinem Pedelec, verfängt sich in einer Hundeleine und stürzt - drei Tage später stirbt der Mann im Krankenhaus. (Symbolbild)

Isernhagen - Ein 94 Jahre alter Pedelecfahrer ist drei Tage nach einem schweren Sturz im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Zustand des Mannes habe sich trotz intensivmedizinischer Behandlung verschlechtert, er sei am Montagabend gestorben, teilte die Polizei mit. Schon am 26. Dezember war der Mann gestürzt, als sich eine Hundeleine in seinem Rad verfangen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Senior mit seinem Pedelec unterwegs, als der Hund eines 38-Jährigen plötzlich über die Straße lief und dabei seine Leine über die Fahrbahn spannte. Der 94-Jährige überfuhr die Leine, die sich im Pedelec verhedderte - der Mann stürzte. Seine Verletzungen wurden zunächst als leicht eingeschätzt, Rettungskräfte versorgten ihn und er kam ins Krankenhaus. Dort allerdings verschlechterte sich sein Zustand, schließlich starb er.

Der 38-Jährige und auch sein Hund blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen laufen.