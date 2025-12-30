Vor Weihnachten registrierte die Polizei bei Kontrollen 61 Alkoholverstöße am Steuer. Innenministerin Zieschang warnt vor den Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer.

Magdeburg - Kurz vor Weihnachten hat die Polizei in Sachsen-Anhalt 61 Alkoholverstöße und 32 Drogenverstöße im Straßenverkehr bei Schwerpunktkontrollen festgestellt. „Alkohol und Drogen am Steuer sind lebensgefährliche, aber vermeidbare Risiken im Straßenverkehr“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). „Die Ergebnisse der Kontrollwoche zeigen, dass sie leider weiterhin Realität auf unseren Straßen sind. Wer sich berauscht hinter das Lenkrad setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“

Die Kontrollwoche fand vom 15. bis 21. Dezember 2025 statt. Insgesamt wurden 3.386 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert. Neben den Verstößen im Straßenverkehr wurden im Rahmen der Kontrollen zusätzlich 5 Betäubungsmitteldelikte, 5 Eigentumsdelikte, 25 sonstige Straftaten sowie 7 Treffer bei Personenfahndungen festgestellt.