2025 zeigte sich Sachsen-Anhalt besonders sonnig und trocken: Mit 2.040 Sonnenstunden und wenig Regen wurde ein neuer Spitzenwert erreicht, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Sachsen-Anhalt war 2025 das niederschlagsärmste Bundesland. In Magdeburg ist die Trockenheit an der Elbe am Niedrigwasser im Sommer häufig zu erkennen. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt war 2025 das niederschlagsärmste Bundesland. Der Jahresniederschlag belief sich auf 460 Liter pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bundesweit seien es voraussichtlich 655 Liter pro Quadratmeter im Schnitt.

Die Jahresmitteltemperatur lag in Sachsen-Anhalt 2025 bei 10,1 Grad und damit 1,4 Grad über dem Klimamittel (8,7 Grad). Den frostigsten Akzent setzte den Angaben zufolge der 18. Februar mit minus 19,0 Grad in Oberharz am Brocken. Danach übernahm die Sonne das Kommando: Getragen von einem Rekordfrühjahr, dem sonnigsten seit Messbeginn, nahm der Jahreslauf früh Kurs auf eine außergewöhnliche Sonnenbilanz.

Am 2. Juli wurden in Demker (Landkreis Stendal) 39,2 Grad gemessen. Einziger markanter Gegenpol in der üppigen Sonnenscheindauer 2025 sei der Oktober gewesen, der sich ungewöhnlich trüb präsentiert habe, so der DWD. Ein sonniges Ausrufezeichen wurde mit einer Jahressumme von 2.040 Stunden dennoch gesetzt. „Denn mit einem Plus von 34 Prozent gegenüber dem Mittel (1.522 Stunden) war 2025 nach letzten Berechnungen das Zweitsonnigste seit Messbeginn, nur 2018 strahlte heller“, erklärten die Meteorologen.