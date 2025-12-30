Mitten in Düsseldorf fällt offenbar ein Schuss – ein Mensch wird verletzt. Die Polizei sucht den Täter mit Hubschrauber und starken Kräften. Was bislang bekannt ist.

Düsseldorf - Vermutlich durch einen Schuss soll in der Düsseldorfer Innenstadt ein Mensch auf offener Straße verletzt worden sein. Die Polizei sei mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Nach dem unbekannten Täter werde gefahndet.