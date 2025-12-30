Ein Verkehrsunfall hat für einen Autofahrer tödliche Folgen. Nach dem Zusammenstoß zweier Autos wird er in ein Krankenhaus gebracht, wo er später stirbt.

Osterholz-Scharmbeck - Nach einem Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck ist ein 81 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt einen medizinischen Notfall, wie die Polizei mitteilte.

Er war gegen 13.00 Uhr mit seinem Auto unterwegs und wollte abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 25-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Der 25-Jährige sowie eine Beifahrerin im Auto des Verstorbenen blieben nach Polizeiangaben unverletzt.