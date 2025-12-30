Eine Tierärztin rettet Hühner aus einem Wald. Doch für einige Tiere kommt die Hilfe zu spät.

Löningen - Unbekannte haben zwischen 20 und 30 Masthühner in einem Wald in Löningen (Landkreis Cloppenburg) ausgesetzt. Einige Tiere erfroren in der Kälte, wie die Polizei mitteilte. Eine Tierärztin entdeckte die Hühner zufällig bei einem Spaziergang am Sonntagmorgen. Die Tiere konnten mit Decken gesichert und in eine Auffangstation gebracht werden.

Die Polizei ermittelt, auch das Veterinäramt ist eingebunden. Im Landkreis Cloppenburg gilt aktuell eine Stallpflicht wegen der Geflügelpest.