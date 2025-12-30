Weihnachtsbaumentsorgung Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?
Nach dem Fest muss der Weihnachtsbaum weg. Aber wie entsorgt man ihn richtig? In Sachsen sind die Regelungen je nach Wohnort verschieden.
Leipzig - Weihnachten ist vorbei und der Baum soll langsam wieder aus dem Wohnzimmer verschwinden. Aber wohin damit? Die richtige Entsorgung hängt in Sachsen vom Wohnort ab - in den Großstädten und Landkreise gibt es unterschiedliche Regelungen. Ein Überblick:
Grundsätzlich gilt überall, dass der Weihnachtsbaum abgeschmückt und von jeglichen Lametta-Resten befreit sein muss. Er soll auch unverpackt zur Entsorgung gegeben werden, also nicht in Müllsäcke oder Folien gestopft werden. Überall kann der Baum kostenfrei in Wertstoffhöfen abgegeben werden. Darüber hinaus bestehen folgende regionale Unterschiede:
- Die Großstädte Leipzig und Dresden richten Sammelplätze für die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Rund 160 sind es nach Angaben der Abfallwirtschaft in Leipzig, gut 100 in Dresden.
- Auch die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz setzen auf Ablageplätze. Es gibt feste Abholzeiten, an denen die Bäume von dort entsorgt werden.
- In den Landkreisen Nordsachsen, Görlitz, Bautzen, Zwickau sowie im Erzgebirge und im Vogtland sammeln die Abfallbetriebe die alten Weihnachtsbäume an bestimmten Tagen mit ein, an denen die Restmüll- oder Biotonnen geleert werden. Welche Abholtage das sind, steht in den jeweiligen Abfallkalendern.
- Auch in der Stadt Chemnitz werden die Bäume nach Angaben des Abfallbetriebes im Rahmen der Bioabfallentsorgung mitgenommen. Sie können dafür bis zur vorletzten Januarwoche einfach neben die Biotonne gestellt werden.
- Im Landkreis Mittelsachsen sollen die Bäume an den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Städte wie Freiberg oder Flöha bieten aber auch Sammelaktionen an - dazu sollen die Bäume zu bestimmten Terminen an den Altglascontainer-Sammelplätzen abgelegt werden.
- Im Landkreis Leipzig müssen die ausgedienten Weihnachtsbäume grundsätzlich bei den Wertstoffhöfen entsorgt werden.