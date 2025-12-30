Mit dem Jahreswechsel schließt das Jenaer Zeiss-Planetarium seine Pforten für einen mehrmonatigen Umbau. An den letzten Tagen 2025 ist es nochmals rege besucht.

Vor seinem 100. Geburtstag wird das Zeiss-Planetarium schick gemacht und dafür zum Jahresende 2025 vorerst geschlossen. (Archivfoto)

Jena - Vor der anstehenden Schließung wegen eines Umbaus hat das Zeiss-Planetarium in Jena zum Jahresende nochmals zahlreiche Schaulustige angelockt. Die Weihnachtsferien nutzten vor allem Familien und auswärtige Besucher zu einer Visite, hieß es auf Anfrage aus dem Sternentheater, das vor einem größeren Umbau steht und deswegen ab Januar für mehrere Monate geschlossen wird. 2026 wird das Zeiss-Planetarium 100 Jahre alt und soll zum Jubiläum unter anderem neue Außenanlagen und moderne Projektionstechnik erhalten.

Allein am Sonntag nach Weihnachten seien drei Veranstaltungen ausverkauft gewesen, hieß es. Auch am Silvestertag ist das Planetarium nochmals geöffnet. Die Schließung könnte nach bisherigen Angaben voraussichtlich bis Ende Juni dauern.

Weltweit erstes Planetarium in Optik-Stadt Jena

Das Planetarium in Jena hat seit seiner Eröffnung 1926 viele Millionen Besucher angezogen. Die Firma Zeiss hatte im Auftrag des Deutschen Museums 1923 die Technik entwickelt und das weltweit erste Planetarium am Unternehmenssitz in Jena gebaut. Der Gründungsort der Firma Zeiss gilt als Keimzelle der optischen Industrie in Deutschland.