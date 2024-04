Berlin - Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat die Übernahme der KaDeWe-Immobilie durch die thailändische Central-Gruppe als gute Nachricht für das Kaufhaus und für Berlin bezeichnet. „Mein Team in der Senatswirtschaftsverwaltung und ich haben in den letzten Wochen und Monaten intensive Gespräche mit allen Beteiligten zur Zukunft des KaDeWe geführt. Dabei hat die thailändische Central-Group ihr langfristiges Interesse am KaDeWe sehr deutlich gemacht“, schrieb die SPD-Politikerin am Freitag bei Facebook. Laut Giffey erwirbt die Central-Gruppe die Immobilie für eine Milliarde Euro. Die Übernahme sei „ein klares Zeichen für eine gesicherte Zukunft unserer Berliner Warenhausikone“.