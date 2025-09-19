Dunkel bekleidet läuft eine Frau am Rand einer Straße. Ein Auto erfasst sie, die Frau schleudert durch die Luft und stirbt.

Elsteraue - Im Burgenlandkreis ist bei einem Unfall eine Frau gestorben. Sie sei am Donnerstagabend kurz vor 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 2 nahe Beersdorf von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die 65-Jährige sei am rechten Rand der Fahrbahn gelaufen.

Die Fußgängerin sei gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt, durch die Luft geschleudert worden und neben der Straße gelandet, erklärte die Polizei. Trotz Reanimationsversuchen sei sie noch an der Unfallstelle nahe der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen verstorben. Der Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben. Die Polizei ermittle nun.