weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Fußgängerin von Auto erfasst und getötet

Jetzt live
LIVEZEIT mit Chris: Auftakt auf der Eisleber Wiese am 19. September
LIVEZEIT mit Chris: Auftakt auf der Eisleber Wiese am 19. September

Unfälle Fußgängerin von Auto erfasst und getötet

Dunkel bekleidet läuft eine Frau am Rand einer Straße. Ein Auto erfasst sie, die Frau schleudert durch die Luft und stirbt.

Von dpa 19.09.2025, 14:35
Eine Frau ist im Burgenlandkreis vom Auto erfasst worden und gestorben. (Symbolbild)
Eine Frau ist im Burgenlandkreis vom Auto erfasst worden und gestorben. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Elsteraue - Im Burgenlandkreis ist bei einem Unfall eine Frau gestorben. Sie sei am Donnerstagabend kurz vor 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 2 nahe Beersdorf von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die 65-Jährige sei am rechten Rand der Fahrbahn gelaufen. 

Die Fußgängerin sei gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt, durch die Luft geschleudert worden und neben der Straße gelandet, erklärte die Polizei. Trotz Reanimationsversuchen sei sie noch an der Unfallstelle nahe der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen verstorben. Der Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben. Die Polizei ermittle nun.