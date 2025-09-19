Bundesligist Baskets Oldenburg ist vor dem Saisonstart im Verletzungspech. Der Club reagiert und holt einen erfahrenen Spieler.

James Woodard (l) - hier im Trikot der Hamburg Towers - spielt künftig in Oldenburg. (Archiv)

Oldenburg - Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg hat James Woodard verpflichtet. Der Verein reagierte damit auf die Fußverletzung von Dakarai Tucker, der in den ersten Wochen der Saison nicht zur Verfügung steht. Woodard kennt die Bundesliga von seinen Stationen in Bayreuth, Ludwigsburg und bei den Hamburg Towers.

Der 31 Jahre alte Amerikaner spielte zudem unter anderem in Frankreich, Litauen, der Türkei, Italien und Polen. Der Guard weist ferner mehr als 50 Europapokal-Einsätze auf.