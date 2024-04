Ein Helikopter der DRF Luftrettung schwebt am Himmel über einem Waldstück.

Zittau - Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Sonntagvormittag aus dem fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Zittau (Landkreis Görlitz) gestürzt. Das Mädchen habe überlebt und sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zunächst war unklar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt. Zuvor berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).