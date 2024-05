Rosenbach/Vogtland - Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall im Vogtlandkreis verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 23 Jahre alte Frau am Samstag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 282 bei Rosenbach auf den stehenden Wagen eines 60-jährigen Mannes aufgefahren. Dadurch wurde dieser auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort mit dem Auto eines 72 Jahre alten Mannes zusammen. Der 60-Jährige und der 72-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken, die 23-jährige Unfallverursacherin und ihre Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - der Schaden wird auf etwa 42 000 Euro geschätzt. Die B282 war den Angaben zufolge über drei Stunden gesperrt.