Polizei Fünf Menschen bei Auffahrunfall an roter Ampel verletzt

Ein Mann übersieht mehrere wartende Autos an einer roten Ampel in Magdeburg. Er kracht auf das letzte – und löst eine Kettenreaktion aus.

Von dpa 28.02.2026, 11:20
Die Polizei in Magdeburg ermittelt zu einem Unfall mit fünf Verletzten im Stadtteil Reform. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Magdeburg - Bei einem Auffahrunfall an einer roten Ampel in Magdeburg hat es mehrere Verletzte und beschädigte Autos gegeben. Ein 67-Jähriger war am Freitagabend an einer Kreuzung im Stadtteil Reform auf den letzten von vier wartenden Pkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Das habe eine Kettenreaktion ausgelöst. Fünf Menschen erlitten dabei Verletzungen, drei Pkw mussten abgeschleppt werden, wie es hieß. Am Unfallort kam es laut Polizei zu Sperrungen und Staus. Zum Unfallhergang werde ermittelt, hieß es.