Freiluftkinos in Berlin starten in die Saison

Berlin - Die ersten Kinos in Berlin zeigen wieder Filme unter freiem Himmel. Die Menschen in Berlin seien Open-Air-Fans, „insofern läuft der Vorverkauf für uns schon mal erfreulich“, teilte Arne Höhne vom Filmverleih Piffl Medien mit, der die Freiluftkinos im Volkspark Friedrichshain, im Hof des Künstlerhauses Bethanien in Kreuzberg und im Volkspark Rehberge betreibt. In Kreuzberg war der Saisonauftakt am Mittwoch mit dem Film „Green Border“ von Agnieszka Holland über die Situation von Flüchtlingen an der Grenze zwischen Belarus und Polen geplant. Im Freiluftkino Friedrichshain soll es am 15. Mai losgehen („Crossing“), in Rehberge am 17. Mai („Anatomie eines Falls“).

Auch das Freiluftkino Hasenheide will am Mittwoch in die Saison starten. Zum Auftakt soll nachmittags der beim Deutschen Filmpreis prämierte Kinderfilm „Sieger sein“ gezeigt werden. Der Vorverkauf sei entsprechend der frühen Jahreszeit noch zurückhaltend, steigere sich aber von Tag zu Tag, teilte der Betreiber mit. Letztlich stehe und falle die Saison mit dem Wetter.

Stummfilme auf der Berliner Museumsinsel im August

Auf der Berliner Museumsinsel werden zwischen dem 21. bis zum 23. August wieder Stummfilme gezeigt. Dann sind die diesjährigen UFA Filmnächte mit Open-Air-Kino und Live-Musik geplant. Zur Eröffnung soll der Stummfilm „Saxophon-Susi“ aus dem Jahr 1928 laufen. Pro Abend werden laut Veranstalter etwa 800 Zuschauer erwartet.

Der Saisonauftakt beim Sommerkino am Potsdamer Platz ist am 30. Mai mit der iranischen Tragikomödie „My Favourite Cake“ geplant, wie eine Sprecherin der Yorck-Kinogruppe mitteilte. „Wir hatten einen erfolgreichen Arthouse-Winter, insofern stehen uns großartige Titel für die Freiluftsaison zur Verfügung. Nun hoffen wir für das Freiluftkino, dass sich der Sommer von der besten Seite zeigt.“