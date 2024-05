Erfurt - Bei einem Feuer in einer Erfurter Kleingartenanlage hat eine Frau zwei Familienmitglieder gerettet und sich dabei selbst schwer verletzt. Nach den Ermittlungen der Polizei übernachtete die 46-Jährige in der Nacht zum Mittwoch gemeinsam mit zwei Angehörigen in ihrer Gartenlaube, als gegen 5.00 Uhr morgens aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausbrach.

Die Frau habe die anderen in Sicherheit gebracht und sich dabei schwere Brandverletzungen zugezogen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Ein Hubschrauber brachte die 46-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.Der

Hund der Familie starb bei dem Brand in der Laube. Neben dem Häuschen der 46-Jährigen wurden noch zwei weitere beschädigt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.