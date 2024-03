Eine Frau aus Dresden erhält am Mittwoch einen Anruf. Am Telefon erfährt sie, dass ihre Tochter einen Unfall gebaut haben soll. Nur mit einer großen Summe Geld könne ihr geholfen werden.

Dresden - Eine Frau aus Dresden ist durch Trickbetrüger um 48.000 Euro gebracht worden. Die 55-Jährige erhielt am Mittwochnachmittag einen sogenannten Schockanruf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gaben sich mehrere Täter am Hörer als Polizist und Staatsanwalt aus. Im Gespräch gaben sie an, dass die Tochter der 55-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haft abzuwenden, müsse sie eine Kaution von 48.000 Euro zahlen.

Die Frau übergab das Geld an einen Boten. Erst später bemerkte sie den Betrug. Die Polizei riet, sich nicht am Telefon unter Druck setzen zu lassen und sich im Falle eines Anrufs an Angehörige und Nachbarn zu wenden.