Die Handballer der Füchse Berlin eröffnen ihre Mission Titelverteidigung gegen einen Aufsteiger. Schon am dritten Bundesliga-Spieltag steigt das Spitzenspiel gegen den Erzrivalen.

Füchse Berlin gegen Magdeburg schon am 3. Spieltag

Berlin - Die Füchse Berlin treffen bereits am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga auf den Erzrivalen SC Magdeburg. Das Spitzenspiel zwischen dem Champion aus der Hauptstadt und dem deutschen Vizemeister steigt am 6. September (15.40 Uhr) in der Berliner Max-Schmeling-Halle, wie die HBL mitteilte. Die Liga terminierte die Ansetzungen der ersten zehn Spieltage zeitgenau.

Die Füchse starten ihre Mission Titelverteidigung am 31. August (15.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Bergischer HC. Am zweiten Spieltag geht es für die Mannschaft um Welthandballer Mathias Gidsel zu Frisch Auf Göppingen. Die Bundesliga-Saison endet am 7. Juni 2026.

Das Team von Trainer Jaron Siewert hatte in der zurückliegenden Saison erstmals die Meisterschaft gewonnen und den Konkurrenten aus Magdeburg auf Platz zwei verwiesen. Im Finale der Champions League konnten sich die Elbestädter dann revanchieren.