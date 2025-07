Magdeburg - Die meisten ausländischen Studenten in Sachsen-Anhalt kommen aus Indien. Im Sommersemester 2025 sind an den Hochschulen insgesamt 3205 Studentinnen und Studenten aus Indien immatrikuliert, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider (AfD) hervorgeht. Es folgen Pakistaner (711), Iraner (599), Chinesen (417) und Ukrainer (362).

Im Juni hatte der Landtag über ausländische Studenten in Sachsen-Anhalt debattiert. Rund 92 Prozent der internationalen Studierenden kämen nicht aus EU-Ländern, hieß es in einem Antrag der CDU-Fraktion. Sie studierten kostenfrei und ohne eine Verpflichtung, nach dem Studium im Land zu bleiben oder die Kosten der Ausbildung in anderer Form zu kompensieren. Mehrere Fraktionen sprachen sich in der Debatte gegen Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger aus.