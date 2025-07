Bei einem Notfall in Berlin-Mitte zeigt sich eine Passantin mutig und entschlossen.

Berlin - Eine Frau hat einen ertrinkenden Menschen in Berlin-Mitte aus der Spree gerettet. Am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr sei der Mensch, dessen Geschlecht unbekannt sei, nahe der Jannowitzbrücke ins Wasser gesprungen oder gefallen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Frau sei hinterher gesprungen und habe den Menschen an einen Steg und dann auch aus dem Wasser gezogen.

Weil der Mensch bereits leblos war, versuchten die Frau und weitere Passanten eine Wiederbelebung, die von Helfern der Feuerwehr fortgesetzt wurde. Schließlich wurde der Mensch in ein Krankenhaus gebracht. Der Retterin sei es gut gegangen.