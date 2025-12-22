In einem Einfamilienhaus wird am Freitag eine Frau tödlich verletzt. Einsatzkräfte fahnden nach einem tatverdächtigen Mann. Über das Wochenendende blieben die Maßnahmen ohne Erfolg.

Apensen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Apensen im Landkreis Stade läuft die Fahndung nach dem Ex-Partner unvermindert weiter. Nach dem 57-jährigen Verdächtigen werde immer noch bundesweit gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann steht im Verdacht, die 40-Jährige getötet zu haben.

Die Frau war nach dem Angriff am Freitagmorgen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen und dort gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen lebte das Paar getrennt und hatte vier gemeinsame Kinder zwischen 6 und 20 Jahren.

Unter anderem Zeugenaussagen brachten die Ermittler auf die Spur des Vaters. Er habe an der Wohnungstür der Frau geklopft und mehrfach auf sie eingestochen, als sie die Tür öffnete. Danach sei der dunkel gekleidete und vermutlich maskierte Mann geflohen.

Die drei minderjährigen Kinder wurden von der Polizei in Obhut genommen und werden unter anderem von einem Notfallseelsorger betreut. Zum Tatzeitpunkt waren sie nicht in der Wohnung.