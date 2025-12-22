Potsdam - Trotz der Krise beim BSW in Brandenburg erwartet Parteigründerin Sahra Wagenknecht eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD. „Ich bedaure den Austritt der beiden Abgeordneten und hoffe, dass die sich daraus ergebenden Probleme gelöst werden“, sagte Wagenknecht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Aber selbstverständlich beendet man keine Koalition wegen fraktionsinterner Konflikte, die in einer so jungen Partei leider nicht unnormal sind.“

In Brandenburg waren die beiden Abgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski nach Kritik an der Parteiführung aus dem BSW ausgetreten. Sie wollen aber in der BSW-Landtagsfraktion bleiben. Eine Mehrheit der Fraktion forderte hingegen, die beiden Abgeordneten sollten ihr Landtagsmandat zurückgeben oder die Fraktion verlassen. Die Aufforderung trugen nach Fraktionsangaben acht von 14 BSW-Abgeordneten mit. Inzwischen äußert die SPD Sorge über die weitere Zusammenarbeit in der bundesweit einzigen rot-lila Koalition.

Angedacht ist nun die Einberufung des Koalitionsausschusses in Potsdam zu Jahresbeginn. Zu dem Gremium gehören Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach (BSW) sowie die Spitzen der beiden Koalitionsparteien und der Fraktionen. Crumbach hatte am Wochenende gemahnt: „Der Streit muss endlich aufhören.“