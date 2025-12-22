In Aschersleben kommt es in der Nacht zu einem schweren Unfall. Ein Motorrad kommt von der Fahrbahn ab und kracht in ein leerstehendes Haus.

Aschersleben - Ein Motorradfahrer ist in Aschersleben (Salzlandkreis) mit seiner Maschine in eine Hausmauer gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige erlag noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die genaue Unfallursache ist demnach bisher nicht klar. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Mann an einer Abzweigung zwischen dem Ascherslebener Ortsteil Schackenthal und Sandersleben auf seinem Motorrad von der Straße ab. Er durchschlug mit dem Gefährt die Mauer des leerstehenden Gebäudes.