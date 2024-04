Vor 20 Jahren hatte auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt und Slubice eine neue Ära begonnen - mit dem EU-Beitritt Polens. Am 1. Mai erinnern Außenpolitiker wieder an den historischen Moment.

Der Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) über den Grenzfluss Oder zur polnischen Stadt Slubice.

Frankfurt (Oder) - Frankfurt (Oder) und Slubice sind zwar durch einen Fluss getrennt, aber im Alltag längst eng miteinander verflochten. Am 1. Mai feiert die deutsch-polnische Doppelstadt den 20. Jahrestag des EU-Beitritts Polens. Erwartet werden der polnische Außenminister, Radosław Sikorski, und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie wollen gemeinsam ein Europafest besuchen, über die Oderbrücke gehen und sich mit Studierenden der Europa-Universität Viadrina austauschen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird erwartet, wie die Stadt Frankfurt (Oder) ankündigte.

Die Grenzregion will am Mittwoch an den historischen Akt erinnern. Deshalb sollen auch der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) und sein damaliger Amtskollege Wlodzimierz Cimoszewicz dabei sein. Mit einem Händedruck um Mitternacht hatten sie 2004 auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Slubice die neue Ära der Partnerschaft eingeleitet. Sie waren von tausenden jubelnden Menschen empfangen worden.

Die Europäische Union wurde vor 20 Jahren nach Osten erweitert. Estland, Lettland und Litauen waren zusammen am 1. Mai 2004 mit Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern beigetreten.

Inzwischen gehen in der Doppelstadt Slubice/Frankfurt (Oder) tausende Menschen, die auf der einen Seite leben, auf der anderen Seite zur Arbeit, in die Schule und zum Einkaufen. Am 1. Mai gibt es dort bei einem Fest unter dem Motto „Europa ist hier!“ Musik, eine Fotoausstellung, eine Präsentation der Grenzregionen und ein feierliches Konzert.