Ein Mann hat Pyrotechnik in seinem Laden vorrätig. Doch bei der Menge wird der Verbraucherschutz stutzig: Hunderte Kilogramm warten auf den Verkauf. Nun drohen dem Inhaber Konsequenzen.

Bad Langensalza - Ein Mann hat in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) hunderte Kilogramm Feuerwerkskörper gelagert. Bei der Prüfung seines Geschäftes in Merxleben durch den Verbraucherschutz fiel den Beamten die Pyrotechnik ins Auge, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei nicht berechtigt gewesen, eine so große Menge zu besitzen, hieß es. Die Pyrotechnik sei beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.