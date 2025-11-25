Mitten in der Nacht reißen Flammen ein ganzes Mietshaus aus dem Schlaf. Der Schaden ist überschaubar, doch das Feuer war scheinbar kein Zufall. Die Polizei ermittelt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind teilweise mit Leitern und Drehleitern aus dem Haus gerettet worden. (Symbolbild)

Lutherstadt Wittenberg - Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wittenberg sind wegen eines Brandes evakuiert worden. Ein Möbelstück im Flur des Hauses hatte mitten in der Nacht Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei der Hausflur verrußt sowie eine Fensterscheibe der Eingangstür zerstört worden, hieß es weiter.

Insgesamt wurden 10 Bewohnerinnen und Bewohner während des Einsatzes aus dem Gebäude gerettet. Eine 61-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, alle weiteren Personen blieben den Angaben nach unverletzt. Alle Mieter konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen aufgrund einer mutmaßlichen Brandstiftung dauern an.