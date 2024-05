Leipzig - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Leipzig ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Neun weitere Personen wurden bei dem Brand am Donnerstagnachmittag in der sechsten Etage des Wohnhauses in der Philip-Rosenthal-Straße schwer und 45 leicht verletzt, wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte. Die schwer verletzte Person musste reanimiert werden.

Der Brand sei auf eine Wohnung begrenzt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verhinderten demnach ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnungen. Mithilfe einer Drehleiter und eines Teams im Treppenhaus konnten das Feuer schnell gelöscht werden. Alle Wohnungen über der sechsten Etage mussten laut Angaben des Sprechers evakuiert werden.

Am frühen Abend waren noch Belüftungsmaßnahmen im Gebäude im Gange. Der Großteil der Mieter könne aber noch am Abend wieder in die Wohnungen zurückkehren, sagte der Sprecher. Die Brandwohnung sei allerdings nicht mehr bewohnbar.