Zeitz - Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in Zeitz (Burgenlandkreis) auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. In der Nacht auf Freitag haben zwei Männer auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße an zwei als gestohlen gemeldeten Autos die Kennzeichen wechseln wollen und seien dabei von der Polizei entdeckt worden, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Demnach wurden der 35-Jährige und der 41-Jährige von der Polizei vorläufig festgenommen. Dabei habe einer der beiden einen Polizisten leicht verletzt, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag. Am Freitag wurden den Angaben zufolge bei Gericht Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer verkündet. Anschließend kamen die beiden in eine Justizvollzugsanstalt.