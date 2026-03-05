Harry Kane wird bei der Jagd nach dem Torrekord von Robert Lewandowski von einer Wadenblessur gestoppt. Trainer Vincent Kompany sagt, wann er den Stürmerstar zurückerwartet.

München - Der FC Bayern München muss vor dem Start in die K.o.-Phase der Champions League auf Torjäger Harry Kane verzichten. Englands Nationalmannschaftskapitän fehlt im Bundesliga-Klassiker am Freitag (20.30 Uhr/Sky) laut Trainer Vincent Kompany, weil er einen Schlag auf die Wade bekommen hat. Sorgen, dass der Torjäger auch im Achtelfinal-Hinspiel in Europas Fußball-Königsklasse am Dienstag bei Atalanta Bergamo fehlen könnte, äußerte Kompany nicht.

Kompany: Jungs hoffen auf ihren „Moment“

„Sie sehen meine Körpersprache, ich bin ziemlich entspannt“, sagte Kompany. „Natürlich hätten wir uns Harry dabei gewünscht. Aber gut, es kann passieren.“ Das sei nun eben die Chance für andere Profis beim Rekordmeister.

„Die Jungs, die morgen dabei sind, die freuen sich riesig auf dieses Spiel und die sind heiß darauf. Und wenn Harry nicht da ist, dann gibt es wahrscheinlich einige Jungs, die schon hoffen: Okay, jetzt habe ich meinen Moment“, sagte der belgische Trainer, der mit dieser Kader-News am Ende der Pressekonferenz überraschte.

Zurück ist dagegen Torhüter Manuel Neuer. Der Kapitän war beim verwandelten Meister-Matchball im mit 3:2 gewonnenen Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund nach einem Faserriss von Jonas Urbig vertreten worden. „Manu ist fit“, sagte Kompany über Neuer, der in diesem Monat 40 Jahre alt wird. Wie Kane fehlen auch die Abwehrspieler Hiroki Ito und Alphonso Davies.

Pause bei der Jagd auf den Lewandowski-Rekord

Für Kane bedeutet das auch eine Pause bei der Jagd auf den Torrekord von Robert Lewandowski. In der Saison 2020/21 hatte der langjährige Bayern-Angreifer Lewandowski, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von Gerd Müller auf die imposante Zahl von 41 Toren verbessert. Kane, zuletzt zweimal Torschützenkönig, führt die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga mit 30 Toren wieder klar an. Zehn Spieltage bleiben ihm noch, um die Lewandowski-Marke zu erreichen.