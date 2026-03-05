Seit 2013 setzt VW auf E-Autos und knackt jetzt konzernweit die Marke von vier Millionen Auslieferungen. Für die letzte Million brauchte das Unternehmen nur ein Jahr.

Wolfsburg - Der VW-Konzern hat bei der Auslieferung von E-Autos die Marke von vier Millionen Fahrzeugen aller Konzernmarken erreicht. Konzernchef Oliver Blume sprach von einem Meilenstein beim Hochlauf der E-Mobilität. „Für die erste Million reine E-Fahrzeuge haben wir noch rund zehn Jahre gebraucht“, sagte Blume laut Mitteilung. „Für die vierte war es nur noch ein Jahr.“ Dieses Momentum wolle Konzern weiter beschleunigen.

Details zum viermillionsten E-Auto nannte VW auf Nachfrage nicht. Es sei Mitte Februar an eine Kundin ausgeliefert worden, sagte ein Sprecher. Erst vor wenigen Tagen hatte die Kernmarke Volkswagen die Auslieferung ihres zweimillionsten E-Autos gemeldet. Es handelt sich um einen ID.3 aus dem Zwickauer Werk, der in Dresden an eine Kundin übergeben wurde.

VW hatte 2013 mit der Serienproduktion von E-Autos begonnen. Erstes Modell war damals der inzwischen eingestellte Kleinwagen E-Up. Meistverkauftes E-Modell des Konzerns ist inzwischen der VW ID.4, von dem zusammen mit der Coupé-Version ID.5 bisher gut 900.000 Stück abgesetzt wurden. Der kleinere ID.3 kommt auf gut 600.000 Stück.

Meistverkaufter Elektro-Audi ist bisher der Q4 e-tron mit knapp 390.000 Auslieferungen. Insgesamt entfielen auf Audi rund 870.000 E-Autos. Porsche kommt auf 250.000, darunter 177.000 Taycan. Gut zwei Drittel aller E-Autos lieferte der Konzern bisher in Europa aus, jedes fünfte in China.