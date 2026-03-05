weather heiter
  3. Förderung: Bund fördert Denkmäler in Sachsen-Anhalt mit 650.000 Euro

Hunderttausende Euro aus dem Bundesprogramm fließen an drei Denkmäler in Sachsen-Anhalt. Welche Projekte profitieren.

Von dpa 05.03.2026, 12:24
Das Gradierwerk in Schönebeck erhält Geld vom Bund. (Archivbild)
Das Gradierwerk in Schönebeck erhält Geld vom Bund. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Magdeburg - Drei national bedeutsame Denkmäler in Sachsen-Anhalt bekommen Geld vom Bund. Wie das Kulturministerium mitteilte, stellt der Haushaltsausschuss des Bundestages insgesamt 650.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereit. 300.000 Euro gehen an das Hofgestüt Bleesern in Lutherstadt Wittenberg, 250.000 Euro an das Gradierwerk in Schönebeck und 100.000 Euro an die St.-Marienkirche in Gardelegen. Kulturminister Rainer Robra (CDU) begrüßte die Förderung.