Magdeburg - Drei national bedeutsame Denkmäler in Sachsen-Anhalt bekommen Geld vom Bund. Wie das Kulturministerium mitteilte, stellt der Haushaltsausschuss des Bundestages insgesamt 650.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereit. 300.000 Euro gehen an das Hofgestüt Bleesern in Lutherstadt Wittenberg, 250.000 Euro an das Gradierwerk in Schönebeck und 100.000 Euro an die St.-Marienkirche in Gardelegen. Kulturminister Rainer Robra (CDU) begrüßte die Förderung.