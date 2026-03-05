Die A38 wird ab Montag bis Dezember bei Merseburg Richtung Leipzig gesperrt. Die Autobahn kann dennoch weiter genutzt werden - was genau ist geplant?

Merseburg - Wegen Bauarbeiten müssen sich Autofahrer auf der A38 bei Merseburg ab kommenden Montag auf monatelange Verzögerungen einstellen. Ab 9. März bis Dezember wird die Fahrbahn auf der Richtungsfahrbahn Leipzig auf einer Länge von 9,5 Kilometern erneuert, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich demnach auf 30 Millionen Euro. Doch was müssen Autofahrer beachten?

Auf diesem Abschnitt wird gebaut

Der betroffene Abschnitt liegt den Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Bad Lauchstädt und Leuna – jedoch ohne diese beiden Anschlussstellen selbst. Innerhalb des Abschnittes befinden sich die Anschlussstellen Merseburg-Nord und Merseburg-Süd und der Rastplatz Geiseltal.

Das wird erneuert

Laut Autobahn GmbH wird die Fahrbahn erneuert. Zusätzlich werden sieben Autobahnbrücken und sieben weitere Überführungsbauwerke sowie eine Blendschutzwand instand gesetzt. Auch die Sicherheitsausstattung, die Beschilderung und die Markierung werden erneuert und Teile der Mittelstreifenentwässerung modernisiert.

So wird der Verkehr umgeleitet

In der Hauptbauphase ab Montag bis Dezember wird der Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Göttingen gelegt. Die Fahrbahn Richtung Leipzig ist ab dann gesperrt. Für die Erneuerung der Anschlussstellen Merseburg-Nord und Merseburg-Süd werden diese zeitweise wechselseitig gesperrt. Mindestens eine Anschlussstelle bleibt also geöffnet. Die Umleitungen sind sowohl auf der A38 als auch im umliegenden Straßennetz umfassend ausgeschildert.

Darum bittet die Autobahn GmbH

Schon in dieser Woche laufen die Vorbereitungen, bei denen es bereits zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und Teilsperrungen kommen kann. Die Autobahn GmbH bittet darum, trotz der Einschränkungen die A38 zu nutzen und rät dazu, Zeit einzuplanen.