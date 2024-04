Nach einem ersten Saunagang fängt eine Fass-Sauna auf einem Gartengrundstück in Heiligenstadt Feuer. Der Brand greift auch auf eine Garage über.

Eichsfeld - In Heiligenstadt ist beim Brand einer nagelneuen Fass-Sauna ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Autofahrer bemerkte das Feuer in der Nacht zum Sonntag auf einem Gartengrundstück und alarmierte Feuerwehr und Eigentümer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Sauna sei aus ungeklärter Ursache nach der ersten Inbetriebnahme vollständig ausgebrannt.

Das Feuer griff weiter auf eine als Lagerraum genutzte Garage über. Der gesamte Schaden inklusive der in der Garage befindlichen Fahrzeuge und Geräte beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht bislang nicht von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.