Die Betrügerin gab am Telefon an, dass vom Konto der Frau unerlaubt Geld ins Ausland überwiesen wurde. Die Polizei warnt.

Landsberg - Eine Frau im Saalekreis ist von Telefonbetrügern um 146.000 Euro betrogen worden. Die Betrogene erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin einer Bank in Leipzig ausgab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach teilte die Anruferin mit, dass von einem Konto unerlaubte Überweisungen ins Ausland getätigt wurden. Auf Nachfrage gab die Frau der Täterin die Zugangsdaten zu dem Konto und einem weiteren Konto heraus. Erst danach bemerkte sie, dass sie betrogen worden war. Der Betrug wurde am Dienstag gemeldet. Die Polizei ermittelt und warnt, misstrauisch zu sein, wenn um Passwörter oder Geld gebeten wird.