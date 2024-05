Dessau-Roßlau - Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Mittwoch in Dessau-Roßlau einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Es handele sich bereits um die dritte Feststellung eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis seit einer eingetragenen Sperre, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aufgrund seiner Aussagen vor Ort sei davon auszugehen gewesen, dass er sein Fahrzeug weiterhin im öffentlichen Verkehr führen werde, hieß es. Die Polizei stellte das Auto sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.