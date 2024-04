Erfurt - Nach einer Explosion in einem Erfurter Wohnhaus ermittelt die Polizei gegen den Mieter der betroffenen Wohnung. Bei dem Mann seien bestimmte Substanzen sichergestellt worden - um welche Stoffe genau es sich handelt, ist noch unklar. Dies werde nun untersucht, teilte die Polizei in Erfurt am Dienstag mit. Der 59 Jahre alte Mieter erlitt bei der Explosion Verletzungen an der Hand und wurde schwer verletzt. Gegen ihn wird nun nach Polizeiangaben wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.