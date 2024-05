Verden - Bei einem Messerangriff in Verden ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 36-Jährige sei am Donnerstag von einem Mann mit einem Messer attackiert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie befinde sich im Krankenhaus, akute Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr. Ein 42-Jähriger aus Oldenburg wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Eine couragierte Zeugin habe mit ihrem beherzten Eingreifen Schlimmeres verhindert, hieß es von der Polizei. Sie habe mit ihrem Auto angehalten und den Mann dann mit Gegenständen beworfen, um ihn abzulenken. Die schwer verletzte Frau habe diese Gelegenheit genutzt, um in das Auto der Zeugin zu steigen, die sie direkt ins Krankenhaus brachte. „Mit ihrer Handlung rettete die Zeugin der Frau möglicherweise das Leben“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Zeugen beobachteten, wie der Mann die Frau zunächst körperlich attackierte. Sie wehrte sich. Danach habe der Mann mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen.

Laut Polizei kannten sich Täter und Opfer. Es handele sich offenbar um eine Beziehungstat. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauerten noch an.