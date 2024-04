Rund 84.100 Menschen waren im April in Sachsen-Anhalt arbeitslos. Die Quote sinkt damit weiter. Auch in den kommenden Monaten soll der Rückgang anhalten.

Halle - Wie schon in den Monaten zuvor ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt im April leicht gesunken. Insgesamt hatten im April rund 84.100 Menschen keine Arbeit, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Halle mitteilte. Im Vergleich zum März dieses Jahres waren das rund 1500 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote ist den Angaben nach um 0,1 Punkte auf 7,7 Prozent zurückgegangen.

Vor einem Jahr hatte die Quote bei 7,6 Prozent gelegen. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag. Am allgemeinen Arbeitsmarkt haben sich den Angaben zufolge im Berichtsmonat 6000 Menschen arbeitslos gemeldet - die meisten von ihnen im Bereich Handel/Instandhaltung/Reparatur von Kfz (852).

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt sei auf die Frühjahrsbelebung zurückzuführen, sagte der Chef der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen, Markus Behrens. „Obwohl der Rückgang von 1500 als überschaubar betrachtet werden kann, ist diese Entwicklung angesichts der gedämpften Wirtschaftsstimmung positiv zu bewerten“, sagte er. Es sei zu erwarten, dass die Arbeitslosigkeit auch in den kommenden Monaten weiter „in geringerem Maße“ sinkt.

Demnach ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen im April im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Insgesamt zählte die Arbeitsagentur in Sachsen-Anhalt rund 32.400 Menschen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit waren. Im März waren es noch etwa 100 Menschen mehr gewesen. Im April des vergangenen Jahres waren fast 2200 Menschen weniger langzeitarbeitslos als zurzeit. Auf dem Stellenmarkt in Sachsen-Anhalt sind im April fast 3300 neue Angebote hinzugekommen - weniger als im Vormonat und im Vorjahresmonat, hieß es.