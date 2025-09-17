Ein Mann will online einen Sattelzug kaufen. Doch von Verkäufer und Fahrzeug fehlen nach der Überweisung jede Spur.

Erfurt - Ein 46-Jähriger hat 33.000 Euro verloren, nachdem er online eine Sattelzugmaschine kaufen wollte. Der Erfurter hatte auf einer Online-Verkaufsplattform das Fahrzeug gesehen und sich mit dem vermeintlichen Verkäufer auf den genannten Preis geeinigt, hieß es von der Polizei. Nach der Überweisung des Geldes waren Verkäufer und Sattelzug jedoch nicht mehr aufzufinden.

Laut der Polizei war das Angebot bereits Anfang des Jahres online gewesen und längst verkauft. Demnach haben die Verkäufer das Inserat nochmals verwendet und so den Mann um sein Geld betrogen. Der 46-Jährige erstattete Anzeige wegen Betrugs. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende August.