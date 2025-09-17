weather wolkig
Deutsche Eishockey Liga Nationalspieler Noebels fehlt Eisbären mehrere Wochen

Dämpfer für die Eisbären Berlin: Nach Kapitän Wissmann fällt der nächste deutsche Nationalspieler verletzungsbedingt aus.

Von dpa 17.09.2025, 18:24
Nationalspieler Marcel Noebels fehlt den Eisbären verletzungsbedingt mehrere Wochen. (Archivbild)
Berlin - Die Eisbären Berlin müssen „mehrere Wochen“ auf Nationalspieler Marcel Noebels verzichten. Wie der deutsche Eishockey-Meister mitteilte, zog sich der 33-Jährige in der Partie gegen die Kölner Haie eine Knieverletzung zu. In den ersten beiden Partien der laufenden Saison hatte Noebels jeweils einen Treffer erzielt. 

Für den Eishockey-Profi ist der Zeitpunkt der Verletzung besonders bitter. Noebels ist eine feste Größe im deutschen Nationalteam - in nicht einmal fünf Monaten stehen die Olympischen Winterspiele in Italien an. Nach Kapitän Kai Wissmann ist Noebels bereits der zweite deutsche Nationalspieler, der bei den Berlinern verletzt ausfällt.