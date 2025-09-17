Mit offenem Verdeck, angelegter Schutzweste und einem echt aussehenden Maschinengewehr ist ein Autofahrer durch die Rotenburger Innenstadt gefahren. Die Polizei nimmt ihn fest.

Rotenburg/Wümme - Ein vermummter Mann ist nach Polizeiinformationen mit offenem Verdeck, angelegter Schutzweste und einem echt aussehenden Maschinengewehr auf dem Beifahrersitz durch die Rotenburger Innenstadt gefahren. Nachdem Bürgerinnen und Bürger am Mittwochmittag den Notruf gewählt hatten, nahm die Polizei den Fahrer widerstandslos fest. Der 30-Jährige aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) habe ersten Erkenntnissen zufolge unter Drogeneinfluss gestanden, wie es in einer Mitteilung hieß.

Neben der täuschend echt aussehenden Waffe aus Plastik und der Schutzweste stellten die Beamten im Auto auch ein Messer, ein Beil sowie weitere Beweismittel sicher, wie es weiter hieß. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen Bedrohung und nach dem Waffengesetz ermittelt.