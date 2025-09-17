Eine rund 7,5 Kilometer lange Strecke der Autobahn soll erneuert werden. Was Autofahrer und -fahrerinnen jetzt beachten müssen und welche Umleitungen gelten.

Halle - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab Donnerstag auf der A143 bei Halle auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd wird die Autobahn bis voraussichtlich Ende Oktober in Fahrtrichtung Halle-Süd voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die rund 7,5 Kilometer lange Strecke ist bereits seit über 20 Jahren in Betrieb und soll nun erneuert werden. Betroffen von der Sperrung sind unter anderem die Anschlussstellen Teutschenthal und Holleben sowie die Tank- und Rastanlage „Pappelgrund“. Die Auffahrt Halle-Neustadt soll offen bleiben, der Verkehr wird aber umgeleitet.

Während der Bauzeit werden die Fahrzeuge in beiden Richtungen einspurig über die Gegenfahrbahn geführt. Umgeleitet werden sie vor allem über die A38 zur Anschlussstelle Schafstädt. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen und den ausgeschilderten Umleitungen folgen.

Die Arbeiten auf der Fahrbahn Richtung Halle-Nord sollen im Anschluss folgen - ein konkreter Termin steht aber noch nicht fest.