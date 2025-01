Osterwieck - Das Sommerbad war mit Eisschollen bedeckt - zum Eisbaden sind am Sonntag mutige Frauen und Männer in Osterwieck zusammengekommen. Zum Beginn des traditionellen Neujahrsbadens der Eis-Haie wärmten sich die Teilnehmer an einer Feuertonne. Die Eis-Haie hatten sich Gäste der Hasselfelder Eisperlen eingeladen. Beobachtet von vielen Schaulustigen gingen sie gemeinsam ins Wasser.