Einschulungsfeiern für Erstklässler in Brandenburg

Potsdam - In den meisten Brandenburger Grundschulen werden am Samstag die Einschulungsfeiern für die Erstklässler ausgerichtet. In diesem Jahr werden an den 470 Grundschulen rund 24.000 ABC-Schützen erwartet, rund 1000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Traditionellerweise wird dieser Tag in der engsten Familie mit den Kindern gefeiert.

Unter den Erstklässlern könnten in diesem Jahr auch zahlreiche ukrainische Kinder sein. Dies wird sich nach Angaben des Ministeriums aber erst zum Unterrichtsbeginn am Montag zeigen. Denn für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine gilt von diesem Schuljahr an die Schulpflicht. Vor den Sommerferien waren erst rund 4500 ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen gemeldet.

Auch das Verkehrsministerium bietet am Samstag (11.00 Uhr) auf der Potsdamer Freundschaftsinsel eine Feier zum Schulstart an. Bei Aktionen der Verkehrssicherheitskampagne „Lieber sicher. Lieber leben“ sollen die Verkehrsteilnehmer dazu aufgerufen werden, auf die Schulanfänger besondere Rücksicht zu nehmen und die Kinder zu umsichtigem Verhalten ermuntert werden. Die Brandenburger Polizei hat zum Schulstart am Montag Kontrollen an den Schulwegen angekündigt.