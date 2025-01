So langsam gehen die Parteien in die heiße Phase des Wahlkampfs. Die Berliner SPD holt sich prominente Verstärkung

Ein Wahlkampfauftritt von Scholz in Berlin geplant

Berlin - Im Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23. Februar plant die Berliner SPD einen Auftritt von Bundeskanzler OIaf Scholz. Scholz werde am 28. Januar bei einem Wahlkampftermin in der Hauptstadt zu den SPD-Anhängern und anderen Interessierten sprechen, sagte SPD-Landesgeschäftsführer Sven Heinemann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Den Ort der Veranstaltung nannte er nicht.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil spricht demnach bereits am 23. Januar auf einer Wahlkampfveranstaltung in Neukölln. Der Auftritt ist im Refugio geplant, einem Veranstaltungsort der Berliner Stadtmission.