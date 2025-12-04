Es gibt Namen, da steckt einfach Musik drin. Bad Fallingbostel zum Beispiel. Wer das nicht glaubt, hat noch nie was von den „Bad Falling Bostels“ gehört.

Bad Fallingbostel - Sie heißen „The Bad Falling Bostels“, und das vor wenigen Tagen auf YouTube veröffentlichte Video der Band von Hugo Egon Balder, Fritz Ahrens und Bernd Kühl hat bereits mehr als 30.000 Aufrufe. Grund genug für die Stadt Bad Fallingbostel in der Lüneburger Heide, die Gruppe als Ehrenband der Stadt zu würdigen. Am Mittwoch überreichte Bürgermeister Rolf Schneider (SPD) die Urkunde über die „Ehrenbändrechte“ an die drei Musiker, wie der NDR berichtete.

Die Idee sei ihm und seinem Bandkollegen Fritz Ahrens auf der Autobahn gekommen, als sie am Abfahrtschild nach Bad Fallingbostel vorbeigefahren seien, erzählt der 75 Jahre alte Musiker, Schauspieler und Entertainer („Genial daneben“) Balder im Gespräch mit dem Sender: „Fritz wollte erst The Falling Bostels machen, dann haben wir gesagt, Bad Falling Bostels ist besser, und dann haben wir uns darauf geeinigt, machen wir eine Band, die The Bad Falling Bostels heißt.“

Kontakte mit Bürgermeister ausgetauscht

In dem Song treten die drei mit blauer Sonnenbrille als Altrocker auf. Darin heißt es, sie seien in dem Land geboren worden, in dem die Musik ziemlich schlecht - „pretty bad“ - war, in dem es nur „Schmalz und Schlager“ gab. Daher hätten sie den Beat erfunden, und die Welt sei ausgeflippt. Ihr größter Hit sei „Can't buy me Love“ gewesen, heißt es weiter - mit einem Augenzwinkern natürlich, denn dieser Song hat einst die Beatles berühmt gemacht.

Jetzt also die Ehrenurkunde der Stadt Bad Fallingbostel in der Lüneburger Heide. Man habe Kontakte ausgetauscht, sagt Bürgermeister Schneider: „Zumindest habe ich die Jungs erst einmal darauf hingewiesen, dass wir unseren Neujahrsempfang haben und sie natürlich ihrem Bandnamen künftig auch gerecht werden müssen, bei Auftritten und Veranstaltungen.“

Der Beat stammt aus der Heide

Schon in den Sechzigerjahren habe Balder in Bad Fallingbostel und Umgebung mit seiner damaligen Band „Birth Control“ Konzerte gegeben, verriet der Entertainer. Auf Balders Facebook-Seite sieht man die drei „Bad Falling Bostels“ hintereinander über einen Zebrastreifen in der Stadtmitte von Bad Fallingbostel gehen - auch hier lassen die Beatles grüßen. Wer es noch nicht wusste: Der Beat wurde mitten in der Lüneburger Heide erfunden.