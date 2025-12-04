Frost, Nebel und bis zu drei Zentimeter Neuschnee: In Thüringen kann es glatt werden – besonders in höheren Lagen und zum Start ins Wochenende.

Erfurt/Offenbach - Der Donnerstag startet mit frostigen Temperaturen und Nebel in Thüringen. Bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt bis maximal vier Grad im Altenburger Land kann es im späteren Tagesverlauf und bis in die Nacht hinein im Bergland schneien, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Demnach sind geringe Mengen Schnee und Schneematsch möglich. Ab 400 Metern Höhe rechnet der DWD mit bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Wenn Nässe und Reif überfrieren, könne es in der Nacht zu Freitag bis in den Freitagvormittag hinein zudem vereinzelt Glätte geben, hieß es weiter. Die Tiefsttemperaturen liegen bei Minus drei Grad Celsius.