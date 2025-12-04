Beim Wenden auf dem Leipziger Dittrichring stößt eine Autofahrerin mit einer Tram zusammen. Sie und ihre Beifahrerin werden schwer verletzt.

Leipzig - Bei einer Kollision mit einer Tram in Leipzig sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 63-Jährige auf dem Dittrichring in Richtung Norden, als sie bei einem Wendeversuch an der Haltestelle Thomaskirche mit der Tram kollidierte.

Nach Angaben der Polizei übersah sie die Tram, die in die gleiche Richtung fuhr. Bei dem Unfall am Mittwochabend seien die 63-Jährige und ihre 57-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt.