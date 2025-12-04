Mehrere Auffahrunfälle, ausgekippte Batterien und ein Lkw-Fahrer auf der Flucht: Nach einer Unfallserie auf der A4 sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer.

Chemnitz - Ein Lkw-Fahrer soll an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte auf der A4 durch einen Spurwechsel eine Unfallserie ausgelöst haben und dann geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lkw am Mittwochmittag auf die Autobahn und zog auf die linke Spur, sodass der 48 Jahre alte Fahrer eines weiteren Lasters eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

Dahinter befand sich ein dritter Lkw. Der darin sitzende 43-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 48-Jährigen auf. In dieser Folge entstand nach Angaben der Polizei noch ein weiterer Auffahrunfall: Ein mit Batterie beladenes Sonderfahrzeug sei dem 43 Jahre alten Lkw-Fahrer aufgefahren. Durch den Aufprall seien die Batterien ausgekippt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 355.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei sucht nach dem geflüchteten Lkw-Fahrer, der auf die Autobahn aufgefahren ist und beim Spurwechsel den Unfall verursacht hat.