Osnabrück - Ein E-Bike-Fahrer ist in Osnabrück mit einem Baumstumpf kollidiert und tödlich verunglückt. Der 50-Jährige starb in der Nacht zum Freitag am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der Mann mit seinem Pedelec aus unbekannter Ursache von einer abschüssigen Straße abgekommen. Ein Zeuge habe den Rettungsdienst alarmiert und dem Schwerverletzten Erste Hilfe geleistet.